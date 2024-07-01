İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı: Düşüş sürüyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 69.3 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 69.68 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düşerek 69.3 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 69.68 iken bugünkü verilere göre yüzde 69.3 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 80.62 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 31.62 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 1 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 40.09

• Büyükçekmece Barajı yüzde 64.64

• Darlık Barajı yüzde 68.84

• Istrancalar Barajı yüzde 31.62

• Kazandere Barajı yüzde 52.92

• Elmalı Barajı yüzde 70.35

• Ömerli Barajı yüzde 79.22

• Pabuçdere Barajı yüzde 55.08

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.99

• Terkos Barajı yüzde 80.62