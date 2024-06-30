İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı: Yüzde 70'in altına düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 69.68 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 70.05 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düşerek 69.68 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 29 Haziran'da 70.05 iken bugünkü verilere göre yüzde 69.68 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 80.98 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 31.12 ile Istrancalar Barajı oldu.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 30 Haziran tarihli baraj doluluk oranları

2014'te yüzde 23.87,

2015'te yüzde 86.01,

2016'da yüzde 71.64,

2017'de yüzde 77.86,

2018'de yüzde 80.23,

2019'da yüzde 78.44,

2020'de yüzde 64.88,

2021'de yüzde 73.66,

2022'de yüzde 73.90,

2023'te yüzde 43.97 iken,

bugünkü oran yüzde 69.68 olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 40.47

• Büyükçekmece Barajı yüzde 65.01

• Darlık Barajı yüzde 69.16

• Istrancalar Barajı yüzde 31.12

• Kazandere Barajı yüzde 53.82

• Elmalı Barajı yüzde 70.67

• Ömerli Barajı yüzde 79.76

• Pabuçdere Barajı yüzde 55.46

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.08

• Terkos Barajı yüzde 80.98