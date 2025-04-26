İSKİ, Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ inşaatlarının kaldırılması için süre verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bugün düzenlenen operasyonda aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

İSKİ'nin, Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı havzasına yapılan TOKİ inşaatlarının kaldırılması için 23 Mayıs 2025 tarihine kadar süre verdiği öğrenildi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da aralarında olduğu 47 kişi gözaltına alındı



İSKİ'nin, Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı havzasına yapılan TOKİ inşaatlarının kaldırılması için 23 Mayıs'a kadar süre verdiği öğrenildihttps://t.co/zyhMnLE0Zp pic.twitter.com/fExRF14ahr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 26, 2025

Uygulamanın bütün baraj havzalarına yapılan kaçak yapılara yönelik bir uygulama olduğu belirtildi.

Kanal İstanbul projesi kapsamındaki inşaatların hızlandırılmasına tepki gösteren tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir. Avrupa Yakası’ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar" demişti.