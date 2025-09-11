İSKİ, Ömerli Havzası'ndaki kaçak yapıları yıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Ömerli Havzası'ndaki 37 kaçak yapıyı yıktı.

Geçen hafta Terkos Havzası'nda 46 kaçak yapıyı kaldıran İSKİ ekipleri, bu kez de kentin önemli su kaynaklarından Ömerli Havzası'nın koruma alanındaki Pendik Kurtdoğmuş Mahallesi'nde tespit edilen 37 kaçak yapıyı daha yıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2560 sayılı İSKİ Kanunu'na göre tespit ettiği 40 kaçak yapının kaldırılmasını tebligat yolu ile ilgililerinden talep etti. Verilen süre içerisinde 20 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 17 yapının yıkımı İSKİ tarafından gerçekleştirildi.

SON 6 YILDA 1398 YAPI KALDIRILDI

İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatında yer alan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotundan itibaren mesafeler belirlenerek oluşturuluyor. Su kaynağına 300 metre mesafe kadar yakında bulunan alanlar “göl mutlak koruma alanı”, 300 – 1.000 metre arası “kısa mesafeli koruma alanı” olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda inşa edilen uygunsuz yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

Son 6 yılda Avrupa Yakası’nda 1406, Anadolu Yakası’nda 1816, Melen Havzası’nda ise 59 kaçak yapı tespit edildi. Tespit edilen yapılardan Avrupa Yakası’nda 862, Anadolu Yakası’nda 528 ve Melen Havzası’nda 8 yapı olmak üzere toplam 1398 yapı kaldırıldı.