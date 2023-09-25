İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranları yüzde 24'ün de altına geriledi

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı giderek azalmaya devam ediyor. Su oranı düşen barajlardaki doluluk oranları yüzde 24'ün altına geriledi.

Kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da barajların doluluk oranları sıcak havalarla birlikte düşmeye devam ediyor.

Yüzde 24'ün de altına gerileyen doluluk oranları nedeniyle İSKİ, tasarruf çağrısında bulundu.

İSKİ'nin verilerine göre 25 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: