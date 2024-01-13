İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum

İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını paylaştı. İSKİ'nin 13 Ocak Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 57.9 olarak ölçüldü.

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İSKİ tarafından baraj doluluk oranlarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışların ardından İstanbul barajlarında su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İSKİ tarafından paylaşılan 13 Ocak Cumartesi gününe ilişkin son verilere göre, İstanbul barajlarında genel doluluk oranı 57.9 seviyesine yükseldi.

Su miktarı; Alibey'de yüzde 69.07, Büyükçekmece'de 50.19, Darlık'ta 71.77, Elmalı'da 81.65, Istrancalar'da 49.53, Kazandere'de 43.27, Pabuçdere'de 26.75, Sazlıdere'de 40.18, Terkos'ta 47.81 ve Ömerli'de de 76.55 seviyelerinde ölçüldü.

İSTANBUL BARAJLARI GÜN GÜN DOLULUK ORANLARI

30 Aralık 52,03

31 Aralık 52,11

1 Ocak 52,13

2 Ocak 52,11

3 Ocak 52,24

4 Ocak 52,37

5 Ocak 52,44

6 Ocak 52,45

7 Ocak 52,48

8 Ocak 52,9

9 Ocak 53,63

10 Ocak 55,31

11 Ocak 57,01

12 Ocak 57,49

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 11 Ocak tarihli baraj doluluk oranları; 2014'te yüzde 34,64, 2015'te yüzde 75,04, 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da yüzde 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de yüzde 21,13, 2022'de yüzde 47,81 ve 2023 yılında ise yüzde 31,56 şeklinde ölçülmüştü.