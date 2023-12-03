İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı hava sistemlerinin ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 33.64 oldu.

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, mega kentte etkili olan yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 33.64'e yükseldi. İklim krizi ve kuraklık nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 17.08'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 3 Aralaık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 42.17 • Büyükçekmece Barajı yüzde 20.58 • Darlık Barajı yüzde 48.34 • Istrancalar Barajı yüzde 27.16 • Kazandere Barajı yüzde 13.75 • Elmalı Barajı yüzde 78.73 • Ömerli Barajı yüzde 57.54 • Pabuçdere Barajı yüzde 8.8 • Sazlıdere Barajı yüzde 15.9 • Terkos Barajı yüzde 17.78