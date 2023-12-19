İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 49.88 oldu.

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 49.88 oldu. İklim krizi ve kuraklık nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 19 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 61.59 • Büyükçekmece Barajı yüzde 39.71 • Darlık Barajı yüzde 60.09 • Istrancalar Barajı yüzde 98.03 • Kazandere Barajı yüzde 44.2 • Elmalı Barajı yüzde 88.62 • Ömerli Barajı yüzde 67.85 • Pabuçdere Barajı yüzde 26.24 • Sazlıdere Barajı yüzde 30.74 • Terkos Barajı yüzde 38.81