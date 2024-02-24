İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı Şubat 2023'e göre yüzde 118 arttı. Megakentte geçen yıl 24 Şubat'ta yüzde 35,19 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 76,39'a yükseldi.

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesini artırdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 24 Şubat'ta yüzde 35,19 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 76,39 olarak ölçüldü. Buna göre, barajlardaki doluluk geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttı.

İSKİ'nin verilerine göre 22 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Istrancalar'da yüzde 62,59

• Terkos'ta yüzde 72,46

• Sazlıdere'de yüzde 55,94

• Alibey'de yüzde 74,25

• Büyükçekmece'de yüzde 73,08

• Ömerli'de yüzde 88,41

• Darlık'ta yüzde 90,02

• Elmalı'da yüzde 89,38

• Pabuçdere'de yüzde 58,74

• Kazandere'de yüzde 60,14

SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 24 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,05, 2017'de yüzde 87,39, 2018'de yüzde 80,12, 2019'da yüzde 91,33, 2020'de yüzde 62,73, 2021'de yüzde 53,14, 2022'de yüzde 80,61, 2023'te yüzde 35,19 iken, bugünkü oran yüzde 76,39 olarak kayıtlara geçti.