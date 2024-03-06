İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 76,03 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 6 Mart verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,03 olarak ölçüldü.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 6 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Istrancalar'da yüzde 39,82

• Terkos'ta yüzde 74,61

• Sazlıdere'de yüzde 57,08

• Alibey'de yüzde 70,11

• Büyükçekmece'de yüzde 73,45

• Ömerli'de yüzde 87,37

• Darlık'ta yüzde 87,63

• Elmalı'da yüzde 89,38

• Pabuçdere'de yüzde 89,21

• Kazandere'de yüzde 58,62

SON 9 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 24 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,05, 2017'de yüzde 87,39, 2018'de yüzde 80,12, 2019'da yüzde 91,33, 2020'de yüzde 62,73, 2021'de yüzde 53,14, 2022'de yüzde 80,61, 2023'te yüzde 35,19 iken, bugünkü oran yüzde 76,39 olarak kayıtlara geçti.