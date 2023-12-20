İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50,28'e yükseldi.

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50,28'e yükseldi. Bu yılki en yüksek doluluk oranına ulaşan barajlardaki su miktarı, bugün itibarıyla 436,75 milyon metreküp seviyesine çıktı. İklim krizi ve kuraklık nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 20 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 61.68 • Büyükçekmece Barajı yüzde 40.42 • Darlık Barajı yüzde 61.24 • Istrancalar Barajı yüzde 95.98 • Kazandere Barajı yüzde 44.58 • Elmalı Barajı yüzde 88.71 • Ömerli Barajı yüzde 68.14 • Pabuçdere Barajı yüzde 26.2 • Sazlıdere Barajı yüzde 31.22 • Terkos Barajı yüzde 39.43 SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI İSKİ istatistiklerine göre, 20 Aralık tarihli baraj doluluk oranları; 2013'te yüzde 38,26, 2014'te yüzde 53,73, 2015'te yüzde 60,56, 2016'da yüzde 38,63, 2017'de yüzde 57,71, 2018'de yüzde 76,42, 2019'da yüzde 34,21, 2020'de yüzde 21,78, 2021'de yüzde 47,25, 2022'de ise yüzde 34,15 olarak kayda geçti.