İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 18.3

Kurak günler geçiren mega kent İstanbul'da, barajlardaki su oranı gittikçe düşüyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 18.3 oldu.

Yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da barajların doluluk oranları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle kritik seviyelere düştü.

Yüzde 18'e gerileyen doluluk oranları nedeniyle İSKİ, tasarruf çağrısında bulunmaya devam ediyor.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 18.19

• Büyükçekmece Barajı yüzde 4.08

• Darlık Barajı yüzde 29.12

• Istrancalar Barajı yüzde 26.59

• Kazandere Barajı yüzde 7.33

• Elmalı Barajı yüzde 15.92

• Ömerli Barajı yüzde 38.49

• Pabuçdere Barajı yüzde 3.25

• Sazlıdere Barajı yüzde 2.99

• Terkos Barajı yüzde 8.17