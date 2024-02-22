İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 76.36 oldu.

Güncel 22.02.2024 10:57 Giriş: 22.02.2024 10:57

Güncelleme: 22.02.2024 11:02 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA