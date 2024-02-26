İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.35 oldu.

Güncel 26.02.2024 09:56 Giriş: 26.02.2024 09:56

Güncelleme: 26.02.2024 10:02 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA