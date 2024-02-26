İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.35 oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 76.35 oldu.
Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 26 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 73.18
• Büyükçekmece Barajı yüzde 73.26
• Darlık Barajı yüzde 89.7
• Istrancalar Barajı yüzde 56.52
• Kazandere Barajı yüzde 59.56
• Elmalı Barajı yüzde 89.62
• Ömerli Barajı yüzde 88.17
• Pabuçdere Barajı yüzde 58.97
• Sazlıdere Barajı yüzde 56.03
• Terkos Barajı yüzde 73.0