İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 20 Ekim'de 33.77 iken bugünkü verilere göre yüzde 33.6 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 54.84 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 3.89 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 6.62

• Büyükçekmece Barajı yüzde 35.99

• Darlık Barajı yüzde 37.13

• Elmalı Barajı yüzde 54.84

• Istrancalar Barajı yüzde 27.3

• Kazandere Barajı yüzde 3.89

• Pabuçdere Barajı yüzde 12.48

• Sazlıdere Barajı yüzde 45.53

• Terkos Barajı yüzde 47.33

• Ömerli Barajı yüzde 27.16