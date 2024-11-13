İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 20 Ekim'de 33.77 iken bugünkü verilere göre yüzde 28.87 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.83 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6.17 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 13 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 6.17

• Büyükçekmece Barajı yüzde 30.94

• Darlık Barajı yüzde 31.07

• Elmalı Barajı yüzde 50.83

• Istrancalar Barajı yüzde 34.36

• Kazandere Barajı yüzde 9.39

• Pabuçdere Barajı yüzde 6.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 40.18

• Terkos Barajı yüzde 37.73

• Ömerli Barajı yüzde 25.34