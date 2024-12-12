İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 29.41 iken, bugünkü verilere göre 29.92 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajlardaki doluluk oranını etkilemişti.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 66.98 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.34 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 12 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 15.06

• Büyükçekmece Barajı yüzde 29.76

• Darlık Barajı yüzde 29.41

• Elmalı Barajı yüzde 66.98

• Istrancalar Barajı yüzde 41.26

• Kazandere Barajı yüzde 10.35

• Pabuçdere Barajı yüzde 7.34

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.91

• Terkos Barajı yüzde 34.38

• Ömerli Barajı yüzde 32.32