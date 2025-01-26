İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibarıyla yüzde 52.57'ye ulaştı.

Doluluk oranı kasım ayında yüzde 28,24'lere kadar düşmüştü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.22 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 39.64 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 39.64

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.95

• Darlık Barajı yüzde 47.35

• Elmalı Barajı yüzde 84.93

• Istrancalar Barajı yüzde 73.89

• Kazandere Barajı yüzde 90.22

• Pabuçdere Barajı yüzde 52.83

• Sazlıdere Barajı yüzde 42.47

• Terkos Barajı yüzde 57.88

• Ömerli Barajı yüzde 54.55