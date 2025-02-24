İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 23 Şubat'ta 71.34 iken bugünkü verilere göre yüzde 71.79 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.54 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 54.33 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 60.96

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.04

• Darlık Barajı yüzde 68.15

• Elmalı Barajı yüzde 89.21

• Istrancalar Barajı yüzde 93.54

• Kazandere Barajı yüzde 79.04

• Pabuçdere Barajı yüzde 78.8

• Sazlıdere Barajı yüzde 54.33

• Terkos Barajı yüzde 74.25

• Ömerli Barajı yüzde 78.07