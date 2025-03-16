İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da barajlardaki su seviyeside artış yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 iken bugünkü verilere göre yüzde 78.47 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 95.1 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 56.69 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.87

• Büyükçekmece Barajı yüzde 74.55

• Darlık Barajı yüzde 76.66

• Elmalı Barajı yüzde 95.1

• Istrancalar Barajı yüzde 56.69

• Kazandere Barajı yüzde 83.19

• Pabuçdere Barajı yüzde 81.72

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.94

• Terkos Barajı yüzde 80.07

• Ömerli Barajı yüzde 89.13