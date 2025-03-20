İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da barajlardaki su seviyeside artış yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 iken bugünkü verilere göre yüzde 79.46 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.46 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 55.89 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 20 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 65.52

• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.1

• Darlık Barajı yüzde 76.93

• Elmalı Barajı yüzde 94.46

• Istrancalar Barajı yüzde 55.89

• Kazandere Barajı yüzde 86.18

• Pabuçdere Barajı yüzde 85.39

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.1

• Terkos Barajı yüzde 80.08

• Ömerli Barajı yüzde 90.06