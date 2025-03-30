İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da barajlardaki su seviyeside artış yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 iken bugünkü verilere göre yüzde 79.9 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.87 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 42.31 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.04

• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.28

• Darlık Barajı yüzde 78.26

• Elmalı Barajı yüzde 93.87

• Istrancalar Barajı yüzde 42.31

• Kazandere Barajı yüzde 85.33

• Pabuçdere Barajı yüzde 84.24

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.22

• Terkos Barajı yüzde 80.43

• Ömerli Barajı yüzde 92.97