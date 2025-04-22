İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 81.8 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 97.13 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 58.51 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 22 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 63.77

• Büyükçekmece Barajı yüzde 72.99

• Darlık Barajı yüzde 81.69

• Elmalı Barajı yüzde 95.52

• Istrancalar Barajı yüzde 86.9

• Kazandere Barajı yüzde 97.13

• Pabuçdere Barajı yüzde 96.42

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.51

• Terkos Barajı yüzde 81.17

• Ömerli Barajı yüzde 93.91