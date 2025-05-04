İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 81.07 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.39 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 58.22 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 4 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 61.59

• Büyükçekmece Barajı yüzde 71.09

• Darlık Barajı yüzde 82.26

• Elmalı Barajı yüzde 93.62

• Istrancalar Barajı yüzde 62.08

• Kazandere Barajı yüzde 94.39

• Pabuçdere Barajı yüzde 93.74

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.22

• Terkos Barajı yüzde 80.57

• Ömerli Barajı yüzde 93.4