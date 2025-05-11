İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 79.78 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.46 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 52.15 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 11 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 59.79

• Büyükçekmece Barajı yüzde 70.33

• Darlık Barajı yüzde 82.21

• Elmalı Barajı yüzde 92.46

• Istrancalar Barajı yüzde 52.15

• Kazandere Barajı yüzde 92.6

• Pabuçdere Barajı yüzde 91.45

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.56

• Terkos Barajı yüzde 79.77

• Ömerli Barajı yüzde 92.12