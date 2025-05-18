İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 78.97 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.37 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 45.87 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 58.73

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.58

• Darlık Barajı yüzde 81.54

• Elmalı Barajı yüzde 93.37

• Istrancalar Barajı yüzde 45.87

• Kazandere Barajı yüzde 89.49

• Pabuçdere Barajı yüzde 88.75

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.56

• Terkos Barajı yüzde 79.17

• Ömerli Barajı yüzde 91.27