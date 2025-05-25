İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 77.52 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.71 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 44.86 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 25 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 57.58

• Büyükçekmece Barajı yüzde 68.64

• Darlık Barajı yüzde 80.78

• Elmalı Barajı yüzde 91.71

• Istrancalar Barajı yüzde 44.86

• Kazandere Barajı yüzde 85.52

• Pabuçdere Barajı yüzde 84.85

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.81

• Terkos Barajı yüzde 77.59

• Ömerli Barajı yüzde 89.66