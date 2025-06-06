İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 74.93 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.29 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26.72 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 6 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 56.27

• Büyükçekmece Barajı yüzde 67.14

• Darlık Barajı yüzde 78.21

• Elmalı Barajı yüzde 90.29

• Istrancalar Barajı yüzde 26.72

• Kazandere Barajı yüzde 80.14

• Pabuçdere Barajı yüzde 79.71

• Sazlıdere Barajı yüzde 55.94

• Terkos Barajı yüzde 76.21

• Ömerli Barajı yüzde 85.66