İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 59.92 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 75.67 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.84 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 43.34

• Büyükçekmece Barajı yüzde 56.47

• Darlık Barajı yüzde 68.7

• Elmalı Barajı yüzde 75.67

• Istrancalar Barajı yüzde 28.84

• Kazandere Barajı yüzde 54.17

• Pabuçdere Barajı yüzde 55.61

• Sazlıdere Barajı yüzde 46.56

• Terkos Barajı yüzde 63.5

• Ömerli Barajı yüzde 63.64