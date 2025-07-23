İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 56.68 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 72.79 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 30.84 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 23 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 40.4

• Büyükçekmece Barajı yüzde 54.13

• Darlık Barajı yüzde 66.06

• Elmalı Barajı yüzde 72.79

• Istrancalar Barajı yüzde 30.84

• Kazandere Barajı yüzde 50.36

• Pabuçdere Barajı yüzde 51.17

• Sazlıdere Barajı yüzde 45.87

• Terkos Barajı yüzde 60.13

• Ömerli Barajı yüzde 58.88