İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 33.9 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 55.36 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.64 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 17 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 20.37

• Büyükçekmece Barajı yüzde 36.91

• Darlık Barajı yüzde 47.37

• Elmalı Barajı yüzde 55.36

• Istrancalar Barajı yüzde 19.11

• Kazandere Barajı yüzde 7.64

• Pabuçdere Barajı yüzde 23.27

• Sazlıdere Barajı yüzde 34

• Terkos Barajı yüzde 39.85

• Ömerli Barajı yüzde 27.06