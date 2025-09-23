İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 31.49 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.92 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 3.37 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 23 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 18.61

• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.88

• Darlık Barajı yüzde 45.32

• Elmalı Barajı yüzde 52.92

• Istrancalar Barajı yüzde 20.34

• Kazandere Barajı yüzde 3.37

• Pabuçdere Barajı yüzde 20.05

• Sazlıdere Barajı yüzde 32.58

• Terkos Barajı yüzde 37.61

• Ömerli Barajı yüzde 23.39