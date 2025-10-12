İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 25.55 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.05 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.93 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 12 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 14.87

• Büyükçekmece Barajı yüzde 30.35

• Darlık Barajı yüzde 39.88

• Elmalı Barajı yüzde 50.05

• Istrancalar Barajı yüzde 26.28

• Kazandere Barajı yüzde 2.93

• Pabuçdere Barajı yüzde 12.18

• Sazlıdere Barajı yüzde 28.29

• Terkos Barajı yüzde 31.31

• Ömerli Barajı yüzde 15.76