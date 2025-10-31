İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 22.96 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.54 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.22 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 31 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 11.43

• Büyükçekmece Barajı yüzde 26.7

• Darlık Barajı yüzde 34.77

• Elmalı Barajı yüzde 53.54

• Istrancalar Barajı yüzde 19.41

• Kazandere Barajı yüzde 2.22

• Pabuçdere Barajı yüzde 5.22

• Sazlıdere Barajı yüzde 24.19

• Terkos Barajı yüzde 26.11

• Ömerli Barajı yüzde 17.88