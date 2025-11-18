İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 20.09 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 51.51 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.34 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 12.92

• Büyükçekmece Barajı yüzde 22.78

• Darlık Barajı yüzde 29.87

• Elmalı Barajı yüzde 51.51

• Istrancalar Barajı yüzde 18.62

• Kazandere Barajı yüzde 2.34

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.24

• Sazlıdere Barajı yüzde 20.31

• Terkos Barajı yüzde 23.37

• Ömerli Barajı yüzde 18.33