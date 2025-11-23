İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 19.81 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.05 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.7 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 23 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 12.19

• Büyükçekmece Barajı yüzde 21.65

• Darlık Barajı yüzde 28.49

• Elmalı Barajı yüzde 50.05

• Istrancalar Barajı yüzde 21.72

• Kazandere Barajı yüzde 1.7

• Pabuçdere Barajı yüzde 3.61

• Sazlıdere Barajı yüzde 19.35

• Terkos Barajı yüzde 21.97

• Ömerli Barajı yüzde 17.34