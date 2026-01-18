İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 24.16'ya yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yeniden yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ocak'ta 18.91 iken bugünkü verilere göre yüzde 24.16 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 71.98 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.61 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 19.05

• Büyükçekmece Barajı yüzde 17.83

• Darlık Barajı yüzde 40.06

• Elmalı Barajı yüzde 71.98

• Istrancalar Barajı yüzde 31.98

• Kazandere Barajı yüzde 7.61

• Pabuçdere Barajı yüzde 14.9

• Sazlıdere Barajı yüzde 13.39

• Terkos Barajı yüzde 16.43

• Ömerli Barajı yüzde 32.76