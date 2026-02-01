İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 28.88'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 28.88 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 82.89 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.32 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 1 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 23.55

• Büyükçekmece Barajı yüzde 19.88

• Darlık Barajı yüzde 47.91

• Elmalı Barajı yüzde 82.89

• Istrancalar Barajı yüzde 45.77

• Kazandere Barajı yüzde 5.74

• Pabuçdere Barajı yüzde 8.33

• Sazlıdere Barajı yüzde 17.23

• Terkos Barajı yüzde 17.15

• Ömerli Barajı yüzde 42.47