İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 35.8 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 35.8 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.21 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 11.62 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 31.53

• Büyükçekmece Barajı yüzde 25.88

• Darlık Barajı yüzde 55.07

• Elmalı Barajı yüzde 94.21

• Istrancalar Barajı yüzde 64.81

• Kazandere Barajı yüzde 12.04

• Pabuçdere Barajı yüzde 11.62

• Sazlıdere Barajı yüzde 22.7

• Terkos Barajı yüzde 22.99

• Ömerli Barajı yüzde 51.1