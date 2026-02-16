İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 39.08'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 39.08 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.96 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 19.07 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 33.53

• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.86

• Darlık Barajı yüzde 58.08

• Elmalı Barajı yüzde 92.96

• Istrancalar Barajı yüzde 70.23

• Kazandere Barajı yüzde 29.52

• Pabuçdere Barajı yüzde 19.07

• Sazlıdere Barajı yüzde 24.65

• Terkos Barajı yüzde 24.53

• Ömerli Barajı yüzde 55.54