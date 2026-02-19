İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 41.58'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 41.58 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.54 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26.01 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 35.22

• Büyükçekmece Barajı yüzde 30.52

• Darlık Barajı yüzde 59.01

• Elmalı Barajı yüzde 90.54

• Istrancalar Barajı yüzde 79.86

• Kazandere Barajı yüzde 48.57

• Pabuçdere Barajı yüzde 27.67

• Sazlıdere Barajı yüzde 26.01

• Terkos Barajı yüzde 26.51

• Ömerli Barajı yüzde 57.27