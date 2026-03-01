İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 44.9'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 44.9 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90,54 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28,84 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 1 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 36,96

• Büyükçekmece Barajı yüzde 34,71

• Darlık Barajı yüzde 61,68

• Elmalı Barajı yüzde 90,54

• Istrancalar Barajı yüzde 44,67

• Kazandere Barajı yüzde 58,16

• Pabuçdere Barajı yüzde 31,88

• Sazlıdere Barajı yüzde 28,84

• Terkos Barajı yüzde 28,85

• Ömerli Barajı yüzde 62,03