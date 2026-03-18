İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 46.01'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 46.01 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85.22 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 29.06 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 33.44

• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.54

• Darlık Barajı yüzde 60.94

• Elmalı Barajı yüzde 85.22

• Istrancalar Barajı yüzde 31.45

• Kazandere Barajı yüzde 54.25

• Pabuçdere Barajı yüzde 29.14

• Sazlıdere Barajı yüzde 29.06

• Terkos Barajı yüzde 29.41

• Ömerli Barajı yüzde 67.45