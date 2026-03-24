İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 51.93'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 51.93 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.71 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.82 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 42.95

• Büyükçekmece Barajı yüzde 37.93

• Darlık Barajı yüzde 68.66

• Elmalı Barajı yüzde 91.71

• Istrancalar Barajı yüzde 83.51

• Kazandere Barajı yüzde 56.42

• Pabuçdere Barajı yüzde 28.82

• Sazlıdere Barajı yüzde 32.36

• Terkos Barajı yüzde 37.14

• Ömerli Barajı yüzde 73.14