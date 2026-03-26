İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 53.12'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 53.12 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.37 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 29.19 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 44.37

• Büyükçekmece Barajı yüzde 38.61

• Darlık Barajı yüzde 69.53

• Elmalı Barajı yüzde 92.37

• Istrancalar Barajı yüzde 91.04

• Kazandere Barajı yüzde 58.32

• Pabuçdere Barajı yüzde 29.19

• Sazlıdere Barajı yüzde 33.07

• Terkos Barajı yüzde 38.72

• Ömerli Barajı yüzde 74.47