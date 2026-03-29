İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 54.69'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 54.69 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.75 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 29.67 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 29 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 46.29

• Büyükçekmece Barajı yüzde 39.81

• Darlık Barajı yüzde 70.65

• Elmalı Barajı yüzde 94.37

• Istrancalar Barajı yüzde 94.75

• Kazandere Barajı yüzde 59.08

• Pabuçdere Barajı yüzde 29.67

• Sazlıdere Barajı yüzde 34

• Terkos Barajı yüzde 40.49

• Ömerli Barajı yüzde 76.6