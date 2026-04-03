İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 67.83'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 67.83 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 99.57 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 42.19 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Nisan itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 66.35

• Büyükçekmece Barajı yüzde 53.77

• Darlık Barajı yüzde 83.03

• Elmalı Barajı yüzde 93.62

• Istrancalar Barajı yüzde 99.57

• Kazandere Barajı yüzde 68.98

• Pabuçdere Barajı yüzde 42.19

• Sazlıdere Barajı yüzde 44.17

• Terkos Barajı yüzde 52.5

• Ömerli Barajı yüzde 91.78