İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 72.02'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 72.02 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 95.83 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 43.5 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 10 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 66.63

• Büyükçekmece Barajı yüzde 56.11

• Darlık Barajı yüzde 91.76

• Elmalı Barajı yüzde 95.83

• Istrancalar Barajı yüzde 43.5

• Kazandere Barajı yüzde 58.7

• Pabuçdere Barajı yüzde 58.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 45.45

• Terkos Barajı yüzde 59.08

• Ömerli Barajı yüzde 95.81