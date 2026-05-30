İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 71.11 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi yüzde 70'in üzerinde seyrediyor.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 71.11 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 96.33 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26.63 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 65.52

• Büyükçekmece Barajı yüzde 53.95

• Darlık Barajı yüzde 90.51

• Elmalı Barajı yüzde 94.71

• Istrancalar Barajı yüzde 26.63

• Kazandere Barajı yüzde 56.57

• Pabuçdere Barajı yüzde 54.02

• Sazlıdere Barajı yüzde 43.45

• Terkos Barajı yüzde 59.26

• Ömerli Barajı yüzde 96.33