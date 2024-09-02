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İSKİ saat verdi: Bakırköy'deki 5 mahalleye su verilemeyecek

Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Güncel
  • 02.09.2024 14:09
  • Giriş: 02.09.2024 14:09
  • Güncelleme: 02.09.2024 14:11
Kaynak: AA
İSKİ saat verdi: Bakırköy'deki 5 mahalleye su verilemeyecek
Fotoğraf: AA

Bakıköy'de 5 mahalleye 15 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın (3 Eylül Salı)  saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.

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